В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 74. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передает ТАСС.

«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Всего в столице умерли 9 277 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 632 057 случаев заражения, из них 6 868 за последние сутки. Выздоровели 478 724 человека.