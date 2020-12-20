В Москве выявили 7 263 новых случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 7 263 новых случая коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

«За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших», — отмечают в оперштабе.

Также за прошедший день были госпитализированы 1 574 инфицированных пациента. К аппаратам ИВЛ в больницах подключены 489 человек.

Всего в Москве зафиксировано 735 900 случаев коронавируса, выздоровели 567 743 человека, скончались 10 394.