В Москве вновь были задержаны журналисты «Эха Москвы»

В Москве у здания Главного управления МВД на Петровке, 38 в пятницу, 29 мая, задержали заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и ведущего программ этой же радиостанции и гостевого комментатора DW Александра Плющева. Они не стояли с одиночным пикетом и показали полицейским свои пресс-карты, но те потребовали предъявить редакционное задание, которого у журналистов с собой не оказалось.

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что сегодняшнее задержание сотрудников его радиостанции является препятствованием осуществлению журналистской деятельности. Если накануне Плющев и Фельгенгауэр приходили для участия в пикетах в личном качестве, то «сегодня они были там как журналисты, с пресс-картами, удостоверениями, они предъявили их полиции по первому требованию, они не стояли в пикете», заявил Венедиктов «Интерфаксу».

Спустя несколько часов журналистов «Эха» отпустили без составления протоколов. По словам Фельгенгауэр, начальник ОВД принес им свои извинения за задержание.