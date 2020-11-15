В Москве скончались еще 72 пациента с COVID-19

В Москве скончались еще 72 пациента с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает оперштаб, передает Газета.Ру.

Общее число летальных исходов возросло до 7 859 умерших.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный анализ на COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.