В Москве продлили дистанционный режим для школьников

Дистанционное обучение для московских школьников с шестого по одиннадцатый класс продлили еще на две недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
Он напомнил, что старшеклассники уже три неделе учатся удаленно. За это время заболеваемость COVID-19 среди них снизилась почти вдвое, однако в начале этой недели ситуация стала обострятся, отметил мэр.
«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано», — написал Собянин.
Поэтому режим дистанционного обучения продолжит действовать до 22 ноября, заключил он.