Власти Москвы занялись оборудованием бомбоубежищ, в том числе противорадиационных, которые рассчитаны на случай ядерной войны. В Хамовниках уже подготовили 30 убежищ, а в одном из столичных округов идет активная подготовка около 900 укрытий, пишет Baza со ссылкой на свои источники.

В одних укрытиях устанавливают лавочки и фонари, закупают для них аптечки. В других — оборудуют спальные места, ставят биотуалеты, делают запасы питьевой воды и лекарств. Есть и особенные убежища — противорадиационные. В них жители столицы могут спастись от поражающего воздействия излучения при ядерном ударе.

Работу по приведению убежищ в порядок власти поручили городским службам. По словам их руководства, укрытия нужно было подготовить к эксплуатации «ко вчерашнему дню». Однако в случае некоторых помещений это практически невозможно: они требуют капитального ремонта.

Также убежища готовят в детских домах (центрах содействия семейному воспитанию). В их подвалы проводят свет и воду, а также закупают продукты и дрова, которые потребуются для полевых кухонь в случае ЧП.

Москва активнее других регионов и городов занялась бомбоубежищами после призыва секретаря Совбеза Николая Патрушева привести их в порядок. Мэрия, федеральные структуры и госкомпании, зарегистрированные в столице, потратили на обустройство убежищ около 130 млн руб. с января по сентябрь этого года. Однако за тот же период прошлого года расходы были почти вдвое больше — около 250 млн, подсчитывало «Агентство» на основе данных системы госзакупок.

Тем не менее столичные власти потратили на подготовку убежищ больше, чем Калининград, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Тула, Краснодар и Башкирия вместе взятые.

Между тем в объявлениях о продаже квартир в Москве стали появляться упоминания о наличии бомбоубежищ в доме. Чаще всего квартиры с укрытиями продаются в сталинских домах в центре столицы, отмечает «Осторожно, Москва». Одно из таких предложений выглядит так: трехкомнатная квартира на Фрунзенской площадью 78 кв. м с бомбоубежищем, в которое можно спуститься по внутренней лестнице, а через специальный выход — попасть в метро. (moscowtimes.ru)