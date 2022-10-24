Российский президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ на очередной трехсторонний саммит для обсуждения ситуации в отношениях между государствами.

Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов», — сообщила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже заявил, что саммит РФ-Азербайджан-Армения находится в процессе подготовки. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Саммит готовится. О дате и месте сообщим», — сказал он.