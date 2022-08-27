В Молдове в субботу, 27 августа, отмечается День независимости.

27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания, состоявшегося в Кишиневе, Парламент Молдовы принял Декларацию о независимости.

Декларация провозгласила Республику Молдову суверенным и независимым государством, которое может «свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления».

Президент Майя Санду в обращении к жителям Молдовы призвала всех сохранять и приумножать добро и единство.

«Уже прошло полгода, как в мир наших соседей ворвалась жестокая война, которая продолжает разрушать их села и города, а также уносить человеческие жизни. Народ Молдовы с первого дня отверг зло войны и широко распахнул двери своих домов и сердец детям, женщинам и старикам Украины, которые бежали от разрушений и смерти.

Мы доказали самим себе и всему миру удивительную солидарность, с которой готовы помогать тем, кому сейчас тяжелее, чем нам. Наши поступки продемонстрировали, что мы маленькая страна с огромным сердцем.

Накануне Дня независимости призываю вас не забывать, сохранять и преумножать тот образ единения и доброты, который мы создали о себе как о народе и о стране — это говорит о том, что мы можем рассчитывать друг на друга», — написала президент в публикации на Facebook.

В День независимости на площади Великого национального собрания выступят несколько оркестров и артистов, кульминацией программы станет выступление военного оркестра. (Анадолу)