Президент Молдовы Майя Санду подписала в пятницу указ о назначении Натальи Гаврилицы премьер-министром страны. Об этом Санду сообщила в социальных сетях.

«Подписала сегодня, после консультаций с парламентскими фракциями, указ о назначении Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра Республики. У Гаврилицы есть две недели на формирование команды и разработку правительственной программы, представление ее в парламент», — отметила глава государства.

Санду выразила уверенность, что назначенный премьер-министр сформирует профессиональную команду и максимум через две недели у Республики Молдова появится новое правительство, которое ознаменует начало нового периода для страны.

«Люди ждут перемен к лучшему и для этого требуются твердые действия и компетентные решения, которые ставят на первый план интересы гражданина», — подчеркнула президент. (Агентство Анадолу)