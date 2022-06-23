Прокуратура Молдовы наложила арест на имущество экс-президента Игоря Додона и членов его семьи. Об этом бывший глава государства рассказал журналистам, ожидавшим его у здания прокуратуры в четверг, 23 июня.

Додон сообщил, что в Антикоррупционную прокуратуру его вызвали для того, чтобы уведомить об аресте имущества.

«Не могу сообщить подробности. Я подписал документ, что не буду вам ничего говорить об этом. Это все шоу, хотят сделать мыльную оперу и каждый день делать телепередачу о деле Додона»,– заявил он. (Корреспондент.нет)