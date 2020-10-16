В мире выявили свыше 39,1 млн случаев COVID-19

За время пандемии положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 39,1 млн человек в мире. Об этом сообщает портал Worldometers.

Кроме того, от заболевания излечились 29 290 642 пациента. При этом число летальных исходов превысило 1,1 млн скончавшихся.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 8 711 529 человек, в тяжелом состоянии находятся 71 052 пациента.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли.