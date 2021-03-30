В Минске завели уголовное дело против Тихановской

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке теракта против экс-кандидата в президенты страны и одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской, передает «Интерфакс».

Дело возбуждено в отношении Тихановской и участников так называемой «инициативы BYPOL» на основе материалов, полученных от КГБ. По версии следствия, Тихановская вместе с представителями BYPOL пыталась «произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов», а затем планировала обвинить в этом власти.

В прокуратуре сообщили, что показания против «организаторов и участников теракта» дал гражданин Беларуси по фамилии Малейчук, который якобы был задержан с поличным.

Уголовное дело направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск указанных лиц и подготовить документы об их выдаче для направления в компетентные органы Литвы и Польши.

Пресс-служба Тихановской критически отреагировала на сообщение о возбуждении против нее уголовного дела за подготовку акта терроризма, назвав его мемом. «Просто шуткам про Ника и Майка больше никто не смеется, так Генпрокуратура предлагает новый мем», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Тихановской, комментируя заявление генпрокурора Шведа.

В сентябре белорусские государственные СМИ обнародовали запись с фрагментом телефонной беседы — перехваченный разговор «Варшавы с Берлином». На записи слышны два мужских голоса, говорящих по-английски. В сюжетах госСМИ мужчины были подписаны как Ник и Майк. Они обсуждали, в том числе ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.

По данным правозащитников, при подавлении протестов, начавшихся в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд, погибли не менее восьми человек, а более 30 тыс. белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов. (newsru.com)

