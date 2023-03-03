В Милли Меджлисе прошли слушания на тему «Преодолевая горы: мирное и правовое возвращение в Западный Азербайджан».

Как сообщает #, в инициированных парламентским комитетом по правам человека слушаниях приняли участие председатель комитета Захид Орудж, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, председатель общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли, депутаты Милли Меджлиса, представители НПО и др.

В ходе общественных слушаний были обсуждены разработка различных дорожных карт в связи с возвращением в Западный Азербайджан, концепция возвращения в Западный Азербайджан, депортация азербайджанцев из Западного Азербайджана и др. вопросы.