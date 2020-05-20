В Милли Меджлисе обсудят ряд совместных документов Азербайджана и Турции

Сегодня парламентский комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Азербайджана проведет заседание, на котором будет обсужден ряд совместных документов с Турцией, сообщает в среду Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Будут рассмотрены вопросы об утверждении «Преференциального торгового соглашения между правительством Азербайджана и правительством Турции», об утверждении «Соглашения о взаимном освобождении от визы между правительством Азербайджана и правительством Турции», об утверждении Соглашения «О военно-финансовом сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Турции» и Дополнительный протокол к «Соглашению о сотрудничестве по безопасности между правительством Азербайджана и правительством Турции».

Депутаты выскажут мнения по этим четырем законопроектам повестки дня, затем члены комитета обменяются мнениями по текущим вопросам.