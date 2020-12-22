В МИД РФ из-за Навального вызвали дипломатов трех стран ЕС

Министерство иностранных дел России во вторник, 22 декабря, вызвало высокопоставленных дипломатов из ряда стран ЕС, чтобы выразить недовольство реакцией их государств на отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального. По сведениям РИА «Новости», на Смоленскую площадь прибыли дипломаты из Германии, Франции и Швеции.

Лаборатории в этих трех странах ранее пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В результате Германия, Франция и Швеция ввели санкции против ряда российских чиновников.

Алексей Навальный 21 декабря опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Этот человек ранее упоминался в журналистском расследовании о спецгруппе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению. В беседе с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев рассказал подробности неудачного покушения на оппозиционера.

ФСБ назвала опубликованную Навальным запись разговора подделкой и заявила о проведении проверки по факту публикации.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика.