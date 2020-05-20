В МИД Ирана прокомментировали требования Трампа к ВОЗ

Требования США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подрывают ее независимость, а также являются несвоевременными, поскольку на кону охрана здоровья людей по всему миру, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
«В то время как на кону глобальная охрана здоровья и нам как никогда необходимы солидарность по всему миру, а также руководящая роль науки, письмо (президента США Дональда) Трампа генсеку ВОЗ подрывает профессионализм и независимость организации», — написал Мусави в Twitter.
По его словам, требования США представляют собой «тщетную попытку, предпринятую в неподходящее время».(РИА Новости)
| 2020-05-20T19:24:58+04:00 20 мая 2020, 21:48|
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