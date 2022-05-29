Решительно отвергаем обвинения МИД Армении в адрес азербайджанской стороны о якобы нарушении режима прекращения огня, а также заявление от 28 мая 2022 года, где отражены совершенно необоснованные обвинения против Азербайджана.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики опровергло дезинформацию и клеветническое заявление о якобы нарушении режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана и заявило, что информация не соответствует действительности.

В то время, когда предпринимаются усилия по нормализации отношений между двумя странами, клеветнические и деструктивные заявления армянской стороны направлены на подрыв предпринятых шагов по нормализации, а также процесса по делимитации государственной границы.

Деструктивный подход, демонстрируемый МИД Армении в последние дни, явно направлен на подрыв результатов брюссельских встреч по нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Со своей стороны Азербайджан продолжит поддерживаемые и со стороны международного сообщества свои мирные и конструктивные усилия и будет решительно пресекать любые шаги против этого процесса», — говорится в заявлении МИД.