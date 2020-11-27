В Мексике отменили закон о неприкосновенности президента

Сенат Мексики одобрил положение новой конституционной реформы, по которой глава государства лишается судебного иммунитета, передает ТАСС.

«Проект конституционной реформы в области президентской неприкосновенности принят 89 голосами за и 23 голосами против», — сообщили в пресс-службе сената.

Так, теперь избранный лидер республики может быть привлечен к уголовной ответственности до окончания своего президентского срока.

Согласно новому законодательству, перед тем, как дело против него может быть направлено в суд, глава государства будет обязан предстать перед парламентом.

В настоящее время пост президента Мексики занимает Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он вступил в должность в декабре 2018 года.

| 2020-11-27T04:40:12+04:00 27 ноября 2020, 08:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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