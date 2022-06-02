Два сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК) убиты на западе Мали при нападении на их автомобиль вооруженной группы неизвестных.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в четверг Agence France-Presse, ссылаясь на заявление малийского Красного Креста. В нем говорится, что в районе города Каес 1 июня вооруженные люди на мотоциклах открыли без предупреждения огонь по автомобилю со знаками МККК. Убиты представитель нидерландского Красного Креста, сенегалец по происхождению, и водитель — гражданин Мали.