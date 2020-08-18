В Мали группа военных похитила спикера парламента и министра

Группа военных пытается поднять мятеж в Мали, похищены спикер парламента, министр и высокопоставленные военные, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщают местные СМИ, с гарнизона в городе Кати в 15 км от столицы с утра доносятся залпы оружия.

Согласно информации, похищены спикер парламента, министр экономики и финансов, а также несколько высокопоставленных военных.

Военный лагерь Кати сыграл важную роль в организации военного переворота в 2012 году, во время нахождения на посту президента Амадоу Тоумани Тоуре.

Политический кризис в Мали продолжается с мая. Оппозиционные группировки проводят акции протеста против президента Ибрагима Бубакары Кейты.

Ранее оппозиционные группировки сообщили о том, что протестные акции усилятся и продлятся до отставки Кейты.