В Мадриде запретили митинг 8 марта

Конституционный суд Испании не дал разрешение на проведение акций в связи с 8 марта в Мадриде, чего добивались профсоюзы, сообщили в суде.

На прошлой неделе власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в автономном сообществе Мадрид в связи с с Международным женским днем из-за эпидемии COVID-19. Организаторы оспорили это постановление в Высшем суде Мадрида, однако он встал на сторону властей. Два крупнейших профсоюза страны – Рабочие комиссии (ССOO) и «Всеобщий союз трудящихся» (UGT) подали жалобы в Конституционный суд.