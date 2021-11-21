Тридцать активистов, заблокировавших движение по мосту Ламбет в центре Лондона, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в субботу сообщило агентство PA со ссылкой на столичную полицию, передает ТАСС.

Отмечается, что активисты вышли на улицы в знак протеста против обвинительных приговоров участникам движения Insulate Britain («Утепли Великобританию»). Протестующие начали свое шествие в субботу от здания Высокого суда Лондона и завершили его сидячей демонстрацией на мосту Ламбет, в результате чего было частично парализовано движение в центре Лондона.

В четверг сторонники Insulate Britain получили тюремные наказания сроком от трех до шести месяцев за нарушение судебного запрета на создание препятствий движению транспорта по окружающей Лондон автостраде М25.