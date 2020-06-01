В Лондоне задержали 23 участника акции в память о погибшем в США Флойде

Полиция Лондона задержала 23 человека в ходе акций в память о погибшем после задержания полицией темнокожем американце Джордже Флойде, сообщило полицейское управление города.
Ранее сообщалось о пяти задержанных.
«Общее количество задержаний в ходе акций в центре Лондона сегодня составляет 23, все задержаны за различные правонарушения», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Все задержанные остаются под стражей, отмечается в заявлении.
| 2020-06-01T08:33:50+04:00 1 июня 2020, 13:01|12345 (Пока оценок нет)
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