В Лондоне задержали 23 участника акции в память о погибшем в США Флойде

Полиция Лондона
задержала 23 человека в ходе акций в память о погибшем после задержания полицией темнокожем американце Джордже Флойде, сообщило полицейское управление города.
Ранее сообщалось о пяти задержанных.
«Общее количество задержаний в ходе акций в центре Лондона сегодня составляет 23, все задержаны за различные правонарушения», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Все задержанные остаются под стражей, отмечается в заявлении.
В нескольких штатах США
продолжаются беспорядки и мародерство, вызванные гибелью Флойда. Согласно размещенным в интернете видео, в понедельник полицейские пытались задержать мужчину, надели на него наручники, повалили его втроем на землю, а один из них надавил коленом на шею задержанного. На видео слышны слова мужчины о том, что он не может дышать. Позже Флойд умер в больнице. После начала беспорядков четверо полицейских были уволены, один из них обвинен в убийстве по неосторожности. К беспорядкам присоединились экстремисты и маргиналы. Люди жгут дома и машины, грабят магазины. (РИА Новости)