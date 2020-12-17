В Лондоне утверждают, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты

Глава Космического управления Минобороны Великобритании Харви Смит выступил с утверждением о том, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, что вызывает обеспокоенность у Соединенного Королевства. Заявление Смита было в четверг опубликовано на его странице в Twitter.

«Россия вновь осуществила космический запуск противоспутниковой ракеты, что вызывает глубокое беспокойство, — написал Смит. — Последствия ошибок в расчетах и случайностей могут оказаться катастрофическими. Мы продолжаем призывать Россию к диалогу с ООН по вопросу об ответственных действиях в космическом пространстве».

В среду космическое командование США выступило с утверждением о том, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Дата проведения испытаний при этом не приводится. (ТАСС)