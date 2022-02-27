В Лондоне состоялось шествие в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает #.

Наши соотечественники, участвовавшие в акции, организованной “Natavan Qrup”, проследовали от территории “Green Park Underground Station” по дороге Пикадилли-Кенсингтон в направлении посольства Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В ходе шествия демонстрировались фотоматериалы, отражающие правду о Ходжалинском геноциде, постеры с отображенными на них лозунгами “Мы помним!”, “Xoджалинский геноцид. 26 февраля 1992”, “Справедливость к Ходжалы!”.

Отметим, что при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в 40 странах мира планируется провести около 150 мероприятий в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.