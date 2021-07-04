В Лондоне фанаты устроили беспорядки после победы сборной Англии над Украиной в матче 1/4 финала Евро-2020, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в ходе беспорядков были ранены двое офицеров полиции. Всего после победы сборной Англии в Лондоне задержаны девять человек.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом матче плей-офф Англия обыграла Германию (2:0).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1). В 1/8 Украина а дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).