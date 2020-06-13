В Лондоне прошли столкновения между футбольными фанатами, активистами и полицией

Демонстрации в центре Лондона поросли в протесты. При этом в столкновениях между протестующими и полицией участвуют радикальные правые организации и футбольные фанаты.

Болельщики утверждают, что приехали защитить памятники британской империи от активистов движения BLM (Black Lives Matter — «черные жизни имеют значение»). Фанаты были намерены организовать дежурство в городе, так как активисты уже опубликовали список из 60 памятников, которые они хотят снести, считая их расистскими.

Однако протесты быстро переросли в беспорядки. В итоге на Трафальгарской площади начались стычки между протестующими против расизма, футбольными фанатами, защищающими памятники, и полицией. В итоге на Трафальгарской площади начались стычки между протестующими против расизма, футбольными фанатами, защищающими памятники, и полицией. В ход пошли слезоточивый газ и дубинки. Полицейские пытаются сдержать натиск толпы, которая разбивает стёкла, и призывала разойтись протестующих, но те начали кидать в сотрудников бутылки, камни, дымовые шашки.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател назвала происходящее «недопустимым бандитизмом».

Как писал сайт kp.ru, сегодня и в Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки. Молодые мужчины в черной одежде с закрытыми лицами стали кидать в полицию мусор и стеклянные бутылки (kp.ru).