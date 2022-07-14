При поддержке института Юнуса Эмрэ (Yunus Emre Enstitüs
На вернисаже было представлено 56 картин 22 художников, 2 из которых были с ограниченными возможностями здоровья – Кенуль Исмайлова и Турал
Выставка была посвящена 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией. Мероприятие состоялось в лондонском филиале института Юнуса Эмрэ.
Организаторами выступили руководитель центра Дирчялиш Ислам Бахышалиев (Азербайджан) и директор института Юнуса Эмрэ Мехмет Каракус (Великобритания).
На открытии выставки принял участие советник посольства Азербайджана в Великобритании Рашид Вахабзаде.
Все художники получили дипломы.
В интервью # Кенуль Исмайлова
За свою творческую жизнь художница успела представить нашу страну в Польше, Москве, Бельгии, Турции и во Франции.
«Подобные проекты отличная возможность продемонстрировать культуру своей страны, талант наших художников. В свою очередь наши художники также могут познакомиться с культурой и обычаями других стран. Кроме того, творческие люди всегда черпают вдохновение в подобных поездках, изучают историю, наполняясь впечатлениями», — сказала Кенуль Исмайлова.
По словам художницы, мероприятия в нашей стране и в Европе проходят на одном уровне:
«В Азербайджане сейчас такая же заинтересованность в искусстве, как и в Европе. Создаются большие арт-проекты, в городе проходит много выставок в разных жанрах и направлениях, а также проводится большое количество плинэров, не только в Баку, но и в районах и городах страны. Даже создаются различные платформы для продаж работ художников», — отметила Кенуль.
Художница также призналась, что является большой поклонницей британской королевской семьи, поэтому поездка в Виндзорский замок, где ей посчастливилось наблюдать смену караула, наполнила ее сердце особыми впечатлениями.
«Оксфорд также впечатлил своей старинной архитектурой. весь Лондон усажан прекрасными цветами. Здания города будто переносят в сказку. Поразили огромные парки, где можно даже покормить белок», — рассказывает художник.
Поездка вдохновила мастера кисти на создание новой работы: «Возле Вестминстерского Дворца находится парк необыкновенной красоты, пейзажи которого хотелось бы изобразить на холсте», — говорит Исмайлова.