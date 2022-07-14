При поддержке института Юнуса Эмрэ (Yunus Emre Enstitüs ü) и центра социально-психологической реабилитации молодёжи Дирчялиш, в Лондоне прошла выставка азербайджанских художников «Искусство Дипломатии», сообщает #.

На вернисаже было представлено 56 картин 22 художников, 2 из которых были с ограниченными возможностями здоровья – Кенуль Исмайлова и Турал Байрамов.

Выставка была посвящена 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией. Мероприятие состоялось в лондонском филиале института Юнуса Эмрэ.

Организаторами выступили руководитель центра Дирчялиш Ислам Бахышалиев (Азербайджан) и директор института Юнуса Эмрэ Мехмет Каракус (Великобритания).

На открытии выставки принял участие советник посольства Азербайджана в Великобритании Рашид Вахабзаде.

Все художники получили дипломы.

В интервью # Кенуль Исмайлова поделилась впечатлениями от выставки и поездки в Лондон.

За свою творческую жизнь художница успела представить нашу страну в Польше, Москве, Бельгии, Турции и во Франции.

«Подобные проекты отличная возможность продемонстрировать культуру своей страны, талант наших художников. В свою очередь наши художники также могут познакомиться с культурой и обычаями других стран. Кроме того, творческие люди всегда черпают вдохновение в подобных поездках, изучают историю, наполняясь впечатлениями», — сказала Кенуль Исмайлова.

По словам художницы, мероприятия в нашей стране и в Европе проходят на одном уровне:

«В Азербайджане сейчас такая же заинтересованность в искусстве, как и в Европе. Создаются большие арт-проекты, в городе проходит много выставок в разных жанрах и направлениях, а также проводится большое количество плинэров, не только в Баку, но и в районах и городах страны. Даже создаются различные платформы для продаж работ художников», — отметила Кенуль.

Художница также призналась, что является большой поклонницей британской королевской семьи, поэтому поездка в Виндзорский замок, где ей посчастливилось наблюдать смену караула, наполнила ее сердце особыми впечатлениями.

«Оксфорд также впечатлил своей старинной архитектурой. весь Лондон усажан прекрасными цветами. Здания города будто переносят в сказку. Поразили огромные парки, где можно даже покормить белок», — рассказывает художник.

Поездка вдохновила мастера кисти на создание новой работы: «Возле Вестминстерского Дворца находится парк необыкновенной красоты, пейзажи которого хотелось бы изобразить на холсте», — говорит Исмайлова.