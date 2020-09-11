В Ливане заявили, что ВВС Израиля нарушили 13 раз воздушные границы

Истребители израильских ВВС вторгались в четверг 13 раз в воздушное пространство Ливана и совершали разведывательные полеты над его территорией. Об этом говорится в коммюнике командования ливанской армии, переданном агентством Al-Watania.

«Израильские самолеты 13 раз за сутки нарушили воздушные границы страны, о чем ливанская сторона проинформировала командование Временных сил ООН», — отмечается в сообщении. В нем указывается, что самолеты вторгались в небо над населенными пунктами Альма-эш-Шааб и Рмейш на юге и совершали полеты до городов Библос и Шекка, которые расположены на средиземноморском побережье на севере.

Ранее командование ВС Ливана проинформировало, что военнослужащие сбили над районом Аит-эш-Шааб небольшой беспилотный летательный аппарат израильских ВВС, который рухнул в 200 метрах от границы.

Представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае подтвердил, что беспилотник разбился, однако отметил, что это произошло из-за технической неисправности. По его словам, «угрозы попадания разведывательной информации в руки противника нет».(ТАСС)