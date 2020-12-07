В Литве продлили карантин из-за коронавируса до конца года

Правительство Литвы в понедельник решило продлить введенный из-за коронавируса карантин до Нового года и ужесточить его требования, теперь жителям рекомендуется покидать дома только по необходимости, заявил врио премьера Саулюс Сквернялис на пресс-конференции после заседания кабмина.
«Главное, что карантин продлится до конца этого года. Принятые сегодня решения вступят в силу со среды «, — говорится в сообщении.
Изменения направлены на ограничение скопления людей, объяснил Сквернялис. «Обязательное указание — при возможности работать удаленно, рекомендуется не покидать место жительства, если в этом нет особой необходимости», — подчеркнул он.(РИА Новости)
| 2020-12-07T16:48:27+04:00 7 декабря 2020, 19:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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