В Литве продлили карантин из-за коронавируса до конца года

Правительство Литвы в понедельник решило продлить введенный из-за коронавируса карантин до Нового года и ужесточить его требования, теперь жителям рекомендуется покидать дома только по необходимости, заявил врио премьера Саулюс Сквернялис на пресс-конференции после заседания кабмина.