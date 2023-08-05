В Литве 1164 граждан России и Беларуси после начала войны в Украине были признаны лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности. На этом основании им не выдали или не продлили виды на жительство или национальные визы. Об этом сообщили в департаменте миграции Литвы.

Все эти граждане, как уточнили в департаменте, должны были перед подачей заявок на ВНЖ или национальную визу заполнить специальную анкету, в которой, кроме прочего, указать свое отношение к российскому вторжению в Украину, сообщает «Настоящее Время».

«После оценки всей – публичной и непубличной – информации было установлено, что 254 россиянина и 910 белорусов представляют угрозу национальной безопасности», – уточнили в департаменте миграции Литвы.

Ранее сообщалось, что после начала войны 135 россиян были лишены ВНЖ в Литве. Теперь департамент миграции приводит дополнительные подробности. Из 254 россиян, признанных «угрозой безопасности», 43 гражданам отказали в выдаче литовского ВНЖ, ещё 46 – в его продлении. Ещё у 59 граждан России были аннулированы ранее действовавшие ВНЖ, а 52 россиянам литовские власти отменили постоянный вид на жительство в стране. Отказ в выдаче национальной визы получили 52 гражданина России.

В ноябре 2022 года власти Литвы разработали специальную анкету для граждан России и Беларуси, в которой, помимо необходимой для получения разрешения на проживание в стране информации, нужно было указать свое отношение к российскому вторжению в Украину. Эта анкета стала одним из основных документов, на основании которого департамент миграции Литвы может принять решение о выдаче указанных документов.