В Латвии выявлен второй случай заражения оспой обезьян.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщил латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний.

В центре сообщили, что первый заболевший заразился за границей. Это человек из возрастной группы до 50 лет, течение болезни у него проходит легко. «На данный момент мы можем утверждать, что этот первый зарегистрированный случай не связан с заражением в Латвии, заражение произошло за границей. Наша цель на данный момент — остановить распространение болезни», — заявил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний центра профилактики Юрий Перевощиков.

Он отметил, что в случае заражения оспой обезьян не планируется такой домашний карантин, как во время пандемии COVID-19, потому что болезнь протекает медленно, инфекция не особо заразна и передается воздушно-капельным путем при тесном и длительном контакте.

Главный инфекционист Рижской восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна перечислила симптомы заболевания: повышение температуры тела до 38-39 градусов, сильные головные боли, боли в спине, сыпь, которая может возникать на ладонях и стопах, увеличение лимфоузлов.

В то же время Перевощиков отметил, что при оспе может развиться вторичная бактериальная инфекция, поскольку больные испытывают мучительный зуд.