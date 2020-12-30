В Латвии ввели комендантский час на Новый год

В Латвии продлили режим чрезвычайного положения до 7 февраля, который был введен в связи с пандемией коронавируса. В Новый год и православное Рождество будет действовать комендантский час. Решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Так, все жители страны должны будут оставаться дома с 22.00 до 05.00 с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января.

«На Новый год, а также на следующих выходных просим оставаться дома вместе со своими близкими, не ходить в гости и не принимать гостей, а ночью соблюдать режим «сидения дома», — говорится в сообщении кабмина на странице в Twitter.

Правительство напоминает, что коронавирус продолжает распространяться, поэтому необходимо принимать меры для ограничения роста числа случаев заражения в ожидании 2021 года.