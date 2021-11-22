В Латвии в понедельник, 22 ноября, стартовали ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021. Об этом сообщили в латвийском оборонном ведомстве. В маневрах принимают участие солдаты механизированной пехотной бригады сухопутных сил, военные ополченцы, военнослужащие, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и командования вооруженных сил США в Европе. Учения продлятся до 4 декабря.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в передаче на канале «Россия-1» заявил, что «Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ». В эфире гостелеканала Дмитрий Песков также отверг опасения, высказанные альянсом в связи со «значительной и необычной» концентрацией российских сил у границ Украины. По его мнению, страны НАТО «должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями» и тем самым подталкивать Киев к «безумным действиям».

Несмотря на неоднократные заявления Кремля о том что передвижение российской военной техники по территории страны является исключительно внутренним делом РФ, на Западе растут опасения, что они служат для подготовки агрессии против Украины. (DW)