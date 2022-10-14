В оккупированном Россией Крыму местные «власти» занимаются подготовкой к эвакуации крымских музеев, в том числе в Россию. Об этом проинформировал 14 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев. В частности, […] утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность. (gordonua.com)