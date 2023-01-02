Вечером 2 января в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия взрывов.
Об этом пишут местные паблики в Telegram, публикуя фото и подробности от очевидцев.
Взрывы слышали и в Симферопольском районе:
«Какие-то взрывы слышны в Симферопольском районе уже 5 раз».
Назначенный Россией так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в городе. По его словам, сбит беспилотник:
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме».