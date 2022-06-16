Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся в нулевой точке, — говорить про итоги прошлогоднего саммита лидеров «дело неблагодарное». Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве в июне прошлого года.

»[Итоги саммита] не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — сказал Песков.

Ранее Байден заявил, что поведение российского коллеги Владимира Путина изменилось со времени прошлогоднего саммита в Женеве, где шла «нормальная дискуссия» о запуске стратегического диалога.

Тем не менее, Байден не исключил возможности очной встречи с Путиным, однако, по словам американского лидера, перспектива организации диалога зависит и от тем, вынесенных на повестку потенциальных переговоров.