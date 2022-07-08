Россия в настоящий момент задействует лишь незначительную часть своего потенциала в ходе «спецоперации» в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на просьбу разъяснить слова о том, что Россия «пока еще ничего не начинала» в Украине.

«Поэтому все эти заявления западников буквально абсурдны. Они просто добавляют горя для украинского народа», — цитирует Пескова Интерфакс.

Накануне президент РФ заявил, что Россия пока не предпринимала серьезных действий в ходе «спецоперации» в Украине и не отказывается от мирных переговоров. (ТАСС)