В Кремле рассказали об обязательствах в рамках ОДКБ

Обязательства ОДКБ не распространяются на Карабах в отличие от Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Армения является членом ОДКБ, и у России есть перед страной определенные обязательства.

«Это обязательства в плане обеспечения безопасности. То есть если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны-участники договора имеют обязательства встать на защиту такого государства», — ответил Песков на вопрос журналистов, о каких обязательствах идет речь.