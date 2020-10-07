В Кремле рассказали об обязательствах в рамках ОДКБ

Обязательства ОДКБ не распространяются на Карабах в отличие от Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Армения является членом ОДКБ, и у России есть перед страной определенные обязательства.
«Это обязательства в плане обеспечения безопасности. То есть если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны-участники договора имеют обязательства встать на защиту такого государства», — ответил Песков на вопрос журналистов, о каких обязательствах идет речь.
Говоря о том, каком случае Россия готова направить военных в зону конфликта в Нагорном Карабахе, пресс-секретарь президента отметил, что «это вытекает из обязательств».
«В данном случае речь-то идет об Армении, президент это четко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — добавил Песков.