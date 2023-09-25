В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции в Нахчыване.

Как сообщает #, пресс-секретарь Кремля Дмитрии Песков сказал, что Россия надеется на то, что встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом помогут обеспечить безопасность и нормализовать жизнь в Карабахе.

Песков также коснулся деятельности российских миротворцев в регионе. Он отметил, что «российские миротворцы в Карабахе проявляют настоящий героизм, никто не может их упрекнуть в неисполнении обязанностей, добавив, что пока вряд ли можно говорить о сроках нахождения российских миротворцев в Карабахе».

Пресс-секретарь Кремля также подчеркнул, что конкретных наметок по организации трехсторонней встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана пока нет.