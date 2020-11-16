В Кремле прокомментировали указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан

Указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военнослужащих республики в Азербайджан касается обеспечения работы совместного мониторингового центра Турции и РФ. Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник соответствующий указ главы Турции был внесен на рассмотрение в парламент страны.

«Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики «, — прокомментировал Песков факт появления такого документа. Он подчеркнул, что это внутреннее дело Турции.

«Что касается договоренностей по созданию совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции», — добавил представитель Кремля.