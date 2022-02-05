Ошибочная публикация агентства Bloomberg о «вторжении» России в Украину указывает на опасность агрессивных заявлений США и других западных стран. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости сделал ​​официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям.

«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе», – отметил собеседник агентства.

Пресс-секретарь российского лидера также пошутил, что в Кремле теперь могут заменить термин «фейк-ньюс» на «Блумберг-ньюс».

Напомним, американское агентство Bloomberg на своем официальном сайте опубликовало заголовок «Россия вторглась на Украину», а затем назвало его ошибкой. В настоящее время публикация удалена. В агентстве также выразили сожаление из-за этой ошибки.

Ранее Дмитрий Песков призвал не верить заявлениям про «российские фейки» по Украине (aif.ru).