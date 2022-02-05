Ошибочная публикация агентства Bloomberg о «вторжении» России в Украину указывает на опасность агрессивных заявлений США и других западных стран. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его мнению, подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе», – отметил собеседник агентства.
Напомним, американское агентство Bloomberg на своем официальном сайте опубликовало заголовок «Россия вторглась на Украину», а затем назвало его ошибкой. В настоящее время публикация удалена. В агентстве также выразили сожаление из-за этой ошибки.
Ранее Дмитрий Песков призвал не верить заявлениям про «российские фейки» по Украине (aif.ru).