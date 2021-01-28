В Кремле не знакомились с новым расследованием Bellingcat

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали расследование Bellingcat.

Песков отметил, что из-за качества подобных расследований на них «просто не хочется тратить время».

«К сожалению, нет, не ознакомился. Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними», — сказал представитель Кремля.

По данным РИА «Новости», речь идет о расследовании Bellingcat The Insider и Der Spiegel, где утверждается, что люди, причастные к «отравлению» Алексея Навального, могли быть причастны еще к ряду преступлений.

В частности, речь идет об убийствах журналиста Тимура Куашиева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева. «В команде работают не только сотрудники НИИ-2, но и Служба по защите конституционного строя ФСБ, известная среди прочего преследованием политических активистов», — отмечается в расследовании. Согласно ему, «жертвами» ФСБ могут оказаться не только активисты и журналисты, но и «вполне системные фигуры, выступающие на пропагандистских телешоу и критикующие Навального».