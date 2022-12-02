Президент США Джо Байден фактически заявил, что переговоры с РФ возможны только после того, как Владимир Путин покинет Украину, но это невозможно, спецоперация продолжается.

Как передает #, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не готовы к этому.

«Несомненно, спецоперация продолжается. Президент Путин был и остается открытым к переговорам со всеми для достижения наших целей. США всё ещё не признают новые территории в составе РФ, и естественно, это затрудняет нахождение каких-то взаимных оснований, почвы для обсуждений», — сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что, несмотря на это, Владимир Путин готов к переговорам с Вашингтоном.

«Президент Российской Федерации всегда был открыт для переговоров по обеспечению наших интересов, открыт и сейчас. Еще до начала спецоперации именно Президент Российской Федерации пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ. Как вам известно, эта инициатива не нашла взаимности», — сказал Песков.

Отметим, Байден заявил, что в ближайшем будущем не планирует контакты с Путиным, но если президент России «будет заинтересован» в прекращении конфликта в Украине, то это возможно. Американский лидер подчеркнул также, что дальнейшие контакты с президентом России возможны на основании консультаций США с партнерами по НАТО.