В Кремле надеются переубедить Турцию в вопросе Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 16 апреля, в ходе пресс-конференции прокомментировал недавнюю встречу президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана в Стамбуле и заявление турецкого лидера по Крыму.

Представитель Кремля напомнил, что у Турции есть суверенное право выстраивать отношения с соседями, и эти переговоры являются частью украино-турецкий отношений.

«Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас серьезные разногласия. Их вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но надеемся, что наша последовательная линия позволит нам убедить турецких партнеров в том, что их нынешняя позиция совсем неверная в отношении Крыма», — подчеркнул Песков.

10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает аннексию Крыма. (gazeta.ru)