В Кремле начались переговоры Алиева, Путина и Пашиняна — ВИДЕО

Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовали в Кремле, сообщает ТАСС.

Отмечается, что инициатором очной встречи стал глава российского государства.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем региона.

Это первое международное мероприятие Путина в 2021 году и первые за два месяца очные переговоры российского лидера.