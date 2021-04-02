В Кремле анонсировали приезд Пашиняна в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Москву 7 апреля для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, в настоящее время идет активный диалог на высшем уровне между странами.

Песков отметил, что на встрече Пашинян и Путин обсудят ход имплементации договора по Нагорному Карабаху и выборы в Армении, а также вопросы с разблокированием транспортной инфраструктуры на Кавказе.

Представитель Кремля подчеркнул, что переговоры будут двухсторонние.

Ранее пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян сообщила, что глава армянского правительства 7 апреля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в связи с чем политик ушел на самоизоляцию. (gazeta.ru)