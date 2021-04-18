В конце мая в Сирии пройдут президентские выборы

Парламент Сирии назначил дату проведения президентских выборов, сообщает телеканал «Аль-Ихбария».

Голосование внутри страны состоится 26 мая. Для сирийцев, находящихся за границей, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07.00 до 19.00 по местному времени.

Регистрация кандидатов стартует 19 апреля, заявление для участия в выборах можно будет подать в течение 10 дней.

В настоящее время в Сирии правит Башар Асад, который занимает президентское кресло с 2000 года. Он является сыном предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, правившего страной с 1971 по 2000 год. Башар Асад избирался на пост президента на безальтернативных выборах в 2000 и 2007 годах, а 3 июня 2014 года переизбрался президентом на первых т,н, альтернативных выборах с официальным результатом 88,7 % голосов. Выборы 2014 года проходили в условиях гражданской войны и бойкотировались оппозицией. Результаты были признаны лишь отдельными государствами. Согласно конституции, глава государства может занимать пост два срока подряд по семь лет.

Ранее сообщалось, что США не признают легитимность президентских выборов в Сирии.