Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий запрет на продажу нефти из американского стратегического резерва (SPR) Китаю, сообщает Reuters.

За принятие законопроекта был подан 331 голос, против — 97. Причем все голоса против законопроекта исходили от представителей Демократической партии, уточняет Reuters.

Член палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс заявила, что американские власти не должны передавать ключи от энергетического будущего в руки Коммунистической партии Китая. По ее словам, администрация Джо Байдена «тратит впустую» стратегические резервы США.

Вопрос об экспорте нефти из США в Китай стал объединяющим фактором для республиканцев в прошлом году, когда Байден объявил о продаже 180 млн баррелей из SPR, чтобы снизить цены на нефть, которые выросли на фоне украинского кризиса, пишет Reuters.