В конгресс США внесены статьи импичмента Байдену

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение статьи импичмента президенту США Джо Байдену.

Об этом она сообщила в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

«Только что внесла [в палату представителей] статьи импичмента президенту Джо Байдену. Посмотрим, что из этого выйдет», – заявила Грин.

Ранее она уже сообщала о своем намерении инициировать импичмент Байдену в его первый день на посту главы государства.

Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. (РИА Новости)

| 2021-01-22T02:47:07+04:00 22 января 2021, 07:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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